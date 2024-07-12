吳士存答中評：日未來或在南海製造更多麻煩

華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存（中評社 海涵攝） 中評社北京7月12日電（記者 海涵）華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存7月11日在《菲律賓南海仲裁案裁決再批駁》報告發布會上回答中評社記者提問時指出，日菲《互惠准入協定》簽署後，日本將成為繼美國之後南海軍事安全領域新的“麻煩製造者”。



日本和菲律賓方面7月8日在馬尼拉簽署了《互惠准入協定》。《互惠准入協定》將允許兩國在對方領土上部署軍隊，日本稱支持菲律賓在南海問題上的立場。這對南海問題以及地區局勢有何影響？



吳士存就此表示，菲律賓是繼澳大利亞、英國後第三個同日本簽署《互惠准入協定》的國家，也是第一個與日本簽署該協定的亞洲國家，這是一個很重要的跡象。



吳士存說，菲律賓是南海沿岸國，與日本同為美國盟友。今年4月11號，美國、日本、菲律賓在華盛頓舉行峰會，可以認為，“美日菲已形成新的軍事對抗集團”。在這個“集團”中，美國和日本的盟國關係十分強大，美國同菲律賓的盟友關係也在拜登時期得到加強，相較之下，菲律賓同日本的軍事合作關係是美日菲三邊軍事關係中的一個短板。“此次日菲簽署《互惠准入協定》相當於把這個短板補齊了。”



吳士存認為，美日菲三國同盟對整個亞太地區、尤其是西太平洋地區有著非常大的負面影響，需要我們進一步做出評估。毫無疑問，此次日菲《互惠准入協定》簽署後，日本將成為繼美國之後南海軍事安全領域新的“麻煩製造者”。因為這個協定降低了日本自衛隊進去南海地區和菲律賓軍事基地的門檻，日本自衛隊和菲律賓軍事人員今後開展互訪、聯合訓練演習等行動將更為便利高效。



“二戰期間，日本曾經非法侵占過南海諸島。1945年日本投降後，當時的中國政府根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》從日本人手里收復了南海諸島。”吳士存說，日本人其實是有南海情節的。由此，我們不能簡單地將日菲《互惠准入協定》僅僅理解為安全領域的合作。我們要清醒認識到，未來，日本會在南海地區製造更多的麻煩。

