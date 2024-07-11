中國駐韓國大使邢海明舉行離任招待會

中評社北京7月11日電／據人民日報報導，7月9日中國駐韓國大使邢海明和夫人譚育軍在使館舉行離任招待會。韓國政治、經濟、文化、法律、宗教、媒體、友好團體等各界人士共500多人出席。



邢海明發表致辭，深情回顧了四次在韓常駐10多年的難忘經歷和精彩瞬間，衷心感謝韓國各界人士對使館工作和其本人履職的大力支持。邢海明表示，擔任駐韓大使四年半來，面對新冠疫情肆虐、國際地區形勢風雲變幻和中韓關係起起伏伏，我同中韓各界人士一道為推動兩國關係發展同心戮力，並竭力維護在韓中國僑胞的生命安全和合法權益。我對當前雙邊關係面臨改善發展重要機遇感到欣慰，對雙方互利合作蛋糕越做越大感到高興，對兩國民間友好歷久彌堅感到感動。



邢海明表示，中韓是搬不走的近鄰、分不開的合作夥伴。建交30多年來兩國關係一路走來的歷程充分證明，不斷鞏固好、發展好中韓關係是雙方唯一的正確選擇。近年來，習近平主席通過多種形式同韓方領導人保持戰略溝通，為中韓關係發展掌舵領航、舉旗定向。不久前李強總理來韓出席第九次中日韓領導人會議期間，同尹錫悅總統舉行會晤，達成許多重要共識。希望雙方共同落實好兩國領導人的重要共識，把握友好互信的大方向，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的夥伴，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠。無論今後自己身處何處，將一如既往支持中韓關係發展，盡己所能為增進中韓人民相知相親貢獻力量。



21世紀韓中交流協會會長金漢圭代表韓方致辭。他表示，32年前，邢海明作為韓中建交後首批來韓工作的中國外交官直接參與中國駐韓使館建館，此後長期投身對韓工作，是韓中關係發展的見證者、親歷者和貢獻者。特別是擔任中國駐韓大使四年半來，邢海明為推動韓中關係發展作出重要貢獻，韓國各界人士對此表示衷心感謝。希望今後繼續關心支持韓中關係發展。



招待會現場人頭攢動，氣氛溫馨友好。邢海明夫婦同來賓一一話別，來賓們紛紛高度評價邢海明任內為推動中韓關係發展所作工作，對邢海明夫婦即將離任表達不舍和惜別之情，祝願他們萬事順遂，並期待今後再次相聚。

