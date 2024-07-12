吳士存：對南海仲裁非法裁決需徹底“消毒”

華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存（中評社 海涵攝） 中評社北京7月12日電（記者 海涵）《南海仲裁案裁決再批駁》報告7月11日在北京發布。該報告由華陽海洋研究中心、中國南海研究院和中國國際法學會聯合撰寫。華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存在報告發布會上作主旨發言。他提到，菲律賓與美西方國家每逢仲裁案裁決周年前後公開要求中國接受、執行所謂的仲裁裁決，中方有必要從學術視角“高調”重申對於仲裁案以及仲裁裁決的立場。菲律賓揚言要再次提起針對中國的新仲裁，這是仲裁裁決餘毒沒有徹底肅清的表現。本次報告的發布正是中國智庫對仲裁裁決進行的又一次深度學術“消毒”。



吳士存說，在南海仲裁案非法裁決（下稱“仲裁裁決”）出爐8周年之際，南海形勢出現了一些令人不安的變化：菲律賓以坐實仲裁裁決為目的的法律動議和海上行動增多，一些域外國家在南海地區的軍事活動增多，個別當事國以固化和擴大既得利益為目的的單邊行動增多。僅菲律賓就有在仁愛礁問題上違背承諾、改變現狀、圖謀長期占領仁愛礁，還試圖重返黃岩島，並企圖在鐵線礁和仙賓礁重演船只“坐灘”等一系列鬧劇。6月中旬，菲律賓又向聯合國大陸架界限委員會提交了確定南海部分海域200海里以外大陸架外部界限的申請，還不時揚言準備再度提起新的國際仲裁。



吳士存指出，在不到兩年的時間裡，菲律賓現政府已基本將前幾年中菲雙方妥善處理南海問題、管控海上分歧的成果破壞殆盡。中菲關係好不容易逐步走出南海非法仲裁案的陰影，現在看起來又“歸零”了，甚至還出現了大幅的倒退。



吳士存表示，隨著海上形勢再度趨緊，中國與部分域內外國家圍繞“南海爭議的實質”“誰是南海和平穩定的麻煩製造者”“中國南海權利主張的合法性”“誰在南海搞軍事化”“如何看待仲裁裁決”等問題的交鋒，已成為南海話語敘事之爭的焦點。



吳士存指出，在南海仲裁案非法裁決出爐8周年之際發布該報告，主要有以下四方面考慮：