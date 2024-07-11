香港賀國慶75周年　連串活動全城同歡

康文署轄下的所有博物館在國慶當日將會免費開放，圖為香港藝術館。（大公報） 中評社香港7月11日電／大公報報導，今年是中華人民共和國成立七十五周年，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在立法會表示，康文署轄下的所有博物館，將在國慶日免費開放，“幻彩咏香江”維港音樂匯演將在10月推出國慶75周年特別版。楊潤雄續指，今年的國慶活動計劃除了一年一度的國慶酒會、升旗儀式、文藝匯演和煙花匯演等大型節目，所有決策局亦會與其轄下部門在各自範疇舉辦不同類型的慶祝活動，務求讓更多不同背景和年齡層的市民可參與其中，一同分享國慶的喜悅。



楊潤雄透露，康文署轄下的所有博物館，將在國慶日免費開放，並會安排特別活動，例如歷史博物館在4月至7月，與河南省文物局合辦“天地之中──河南夏商周三代文明展”。藝術館舉辦“尋香記──中國芳香文化藝術展”，展示中國歷代芳香文化的豐富內涵。文化博物館會舉辦華服活動，部分公共圖書館會舉辦慶祝建國75周年主題書籍展覽。



維園中秋䌽燈會 國慶為主題



他表示，今年維園的中秋䌽燈會，會以國慶為主題，並邀請全港中小學遞交以此為題的䌽燈作品。䌽燈會亦將安排別具心思的“華服秀”，邀請市民穿著華服參與。政府會全力籌劃和推進國慶籌備工作，在社會不同層面共同營造繽紛熱烈的國慶氛圍，厚植愛國主義情懷。



楊潤雄指出，政務司司長正領導各局籌備相關活動，除了酒會等傳統大型節目外，各局分別會舉辦不同活動，文體旅局將推出系列與國慶相關的文化旅遊節目，包括“攜手抗敵──東江縱隊在深港地區的抗戰活動”展覽等，亦會與內地機構聯絡安排借出不同展品。



選委會界別議員林順潮建議政府將“與抗日戰士AI對話”教材納入博物館，讓市民和遊客在互動下進一步認識抗日歷史，從而對國慶“更有感情、更有感覺”。選委會界別議員吳傑莊則建議向國家借用曾到訪太空的裝置，透過展覽提高市民對國家創科文化的認識。