中國和幾內亞比紹建立戰略夥伴關係聯合聲明

中評社北京7月11日電／據外交部網站，中華人民共和國和幾內亞比紹共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明全文如下：



中國和幾內亞比紹友誼由老一輩領導人親自締造，是雙方共同寶貴財富。為進一步提升政治互信，促進各領域合作，雙方一致同意建立戰略夥伴關係。



一、中國和幾內亞比紹是維護國際和平發展的積極力量。雙方將攜手推動構建人類命運共同體，深化高質量共建“一帶一路”合作。幾內亞比紹高度讚賞並堅定支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。中方歡迎幾內亞比紹加入“全球發展倡議之友小組”，雙方將在全球發展倡議框架內深化各領域合作。中方願同幾內亞比紹在全球安全倡議框架內加強合作，攜手應對全球和地區性安全挑戰，共同促進世界和平與安寧。



二、雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中方支持幾內亞比紹自主選擇符合本國國情的發展道路，維護國家主權、安全、發展利益。幾內亞比紹重申堅定奉行一個中國原則，承認世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅決反對任何形式的“台灣獨立”，反對外部勢力幹涉中國內政，聲明不同台灣進行任何形式的官方往來，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。幾內亞比紹重申支持中方在涉港、涉疆、涉藏、涉海等問題上的立場。



三、雙方同意進一步擴大各領域務實合作，繼續深化在農業、漁業、基礎設施等傳統領域合作，穩步拓展在礦產開發、能源、藍色經濟、數字經濟等新領域合作，並共同保障兩國合作項目安全順利推進。雙方同意加快推進腰果等幾內亞比紹優質農產品輸華，同時探討本地加工。中方願繼續為幾內亞比紹提升農業生產能力提供技術支持。幾內亞比紹高度讚賞中國經濟開發區模式，願在幾內亞比紹創建該模式。



四、雙方同意進一步擴大人文交流，深化民間友好，夯實友誼基礎。雙方願加強廣播電視合作，促進兩國媒體交流。雙方同意加強教育領域合作與交流，支持在幾內亞比紹開展中文教育，鼓勵雙方教育機構在平等協商基礎上共建孔子學院。中方鼓勵幾內亞比紹派遣更多留學生赴華學習，願向幾內亞比紹提供更多職業技術培訓。幾內亞比紹感謝中方長期對幾內亞比紹衛生健康領域的支持，中方將繼續向幾內亞比紹派遣高水平醫療隊，推動對口醫院合作。