樓市跌聲再起　港負資產住宅或迫近10萬個

圖片來源：香港商報 中評社香港7月11日電／香港商報報導，特區政府2月28日撤辣後，本港住宅樓價一度回穩，惟近期又現倒跌。仲量聯行昨預期，今年下半年中小型住宅價格料將再跌約10%，豪宅價格亦將因新供應量增加而跌5%至10%；若整體樓價下跌9%，本港負資產住宅今年底料增至9.7萬個。利嘉閣地產亦預計，全年樓價將跌8%至10%。面對連跌3年的樓市，業界呼籲港府正視市場風險並積極採取措施應對。



近期頻現二手蝕讓成交



差估署最新數據顯示，本港私宅售價指數今年首5個月回落1.7%，樓價已從2021年9月高峰期回落23.1%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀昨指，中原經紀人指數CSI（住宅售價）最新報38.84點，已連續7周處於45點以下的睇淡區，預示樓價向下調整趨勢未變。



事實上，近日不乏蝕讓盤成交。以油塘海傲灣本月首宗成交的2座高層J室為例，該單位實用面積291平方呎，原業主叫價450萬元，降價30萬至420萬元方沽出，實用呎價折合14433元。據悉，原業主2019年6月以659.5萬元買入，持貨5年帳面蝕讓239.5萬元離場，單位貶值36%。另有大圍名城一期3座中層SA室，實用面積679平方呎，開價1180萬元，最後以998萬元易手，實用面積呎價14698元，累減達182萬元。原業主2021年以1198萬元購入，持貨約3年，蝕讓200萬元離場，貶值16.7%。



與此同時，樓市迎來新盤劈價潮。在屯門，黃金海灣·意嵐首張價單折實平均呎價創同區8年新低，首批折實最平僅184萬元。低價效應下，不單即時搶走區內焦點，更為同區一二手物業迎來減價壓力。



利嘉閣預計全年樓價跌8%至10%



利嘉閣地產研究部主管陳海潮對記者表示，撤辣曾短期緩解樓市壓力，但其後樓價一如預期出現倒跌，在目前利淡因素較強下料將持續回軟，最快第四季才會有轉機。他表示，新盤低價開售加上息口維持高企，大幅削弱二手業主叫價能力，甚至迫於無奈因應一手平售而降價，導致二手樓價在撤辣兩月後出現倒跌。今季由於發展商存貨仍然充裕，料會繼續以“先量後價”策略開盤，對二手樓價持續帶來壓力。到今年第四季，則視乎屆時最新息口走向。



陳海潮預計，本港全年樓價將跌8%至10%。他分析指：“相對看好豪宅或大戶型的價格，因為高才來港以及新投資移民計劃發酵，雖然他們不能投資住宅，但這些人相對有經濟實力，同時又有住房需求，或可帶動相關大戶型房源銷情。”



仲量聯行籲港府繼續出手救市



樓市不斷下行之下，本港負資產住宅亦不斷增多。金管局4月份公布，本港負資產住宅按揭貸款宗數由去年第四季末的25163宗，增加至今年第一季末的32073宗，創新20年高位。負資產住宅按揭貸款涉及的金額，則由去年第四季末的1313億元，增加至今年第一季末的1653億元，即每宗個案平均未償還款項超過500萬元。仲量聯行（香港）主席曾煥平指出，本港現有負資產約5.2萬個，下半年整體樓價若跌9%，年底負資產就會增加4.5萬個至9.7萬個。



曾煥平預期，即使美聯儲今年減息25至50個基點，也不太可能對香港按揭利率構成顯著影響，因香港可能暫時不會跟美國同步減息。“香港樓價自2021年9月以來已連跌3年，自1997年亞洲金融風暴以來，香港樓市還從未經歷如此持續的跌勢。”他認為，港府必須正視目前樓市面臨的風險，並積極採取應對措施。



曾煥平建議，港府至少可推出三條救市措施，包括：成立專責小組評估樓市風險水平，並制定措施以降低風險；向首次置業人士提供低息貸款；向合資格人才推出額外的置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍。

