親身來看看　“刻板中國觀念”一掃而光

來自巴基斯坦的遊客在重慶市渝中區洪崖洞景區前自拍。來源：新華社 中評社北京7月11日電／據大公報7月11日報導，美國博主“保保熊”帶著妹妹來華游玩時不經意的創作，成就了“City不City”的網絡熱梗。如今，“City不City”成為了“城市化、洋氣、有意思、好玩”的代名詞。接受大公報記者訪問的外國遊客們大多對中國的生活方式贊不絕口，感受到了前所未有的安全和便捷，並表示在中國的旅行打破了此前的刻板印象，中國“好City”的一面正在越來越為海外民眾所瞭解、所接受。



來中國旅行之前，意大利人馬蒂亞一直認為中國人性格內斂、不善社交。然而，僅僅過了幾天，他的顧慮便煙消雲散。“我想找一家地道的早餐店，下樓的時候問了一下酒店的服務人員，她雖然理解了我的意圖，但是她英語不太好。正當我準備隨便填飽肚子時，她竟選擇親自帶我前往。”馬蒂亞說，“那家早餐店並不近，我們走了將近一公裡的路程。那一刻，我深刻體會到了中國人的真誠與熱情，為我之前的成見感到抱歉。”馬蒂亞對中國的印象一直停留在互聯網上的敘述，直到親眼所見，他才發現這里的衛生條件很好，交通也很有秩序。“網上對中國的評價是外國人的一種偏見，應該親自來看看真實的中國。”