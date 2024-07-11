我國首次構建超越經典計算機的量子模擬器

中評社北京7月11日電／據央視新聞報導，經過十多年科研攻關，中國科學技術大學潘建偉院士團隊成功構建了求解費米子哈伯德模型的超冷原子量子模擬器，以超越經典計算機的模擬能力首次驗證了該體系中的反鐵磁相變，朝向獲得該模型低溫相圖、理解高溫超導機理邁出了重要的第一步，也全新打開了構建專用量子模擬機的大門。相關研究成果於7月10日在國際學術期刊《自然》發表。

費米子哈伯德模型是晶格中電子運動規律的最簡化模型，被認為是有希望解釋高溫超導機理這一困擾物理學界近四十年難題的核心物理模型。一旦理解其物理機制，就能夠規模化地設計、生產和應用新型的高溫超導材料，在電力傳輸、醫學、超算等領域產生變革性影響。



潘建偉院士介紹，量子計算為求解若干經典計算機難以勝任的計算難題提供了全新的方案。國際學術界為量子計算的發展設定了三個階段：



一是對特定問題的計算能力超越經典超級計算機，實現“量子計算優越性”。隨著美國谷歌公司“懸鈴木”以及中國科大“九章”系列、“祖衝之號”系列量子計算原型機的實現，這一階段的目標已達到。



二是實現專用量子模擬機以求解諸如費米子哈伯德模型這一類重要科學問題，這是當前的主要研究目標。



三是在量子糾錯的輔助下實現通用容錯量子計算機。