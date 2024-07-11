中國駐歐盟使團：北約宣言涉華言論充滿煽動

中評社北京7月11日電／據中國駐歐盟使團微信公號7月11日消息，駐歐盟使團發言人就北約華盛頓峰會宣言涉華內容答記者問。



問：7月10日，北約華盛頓峰會發布宣言，妄稱中國的野心和脅迫政策正在對北約利益、安全和價值造成挑戰，鼓噪中俄關係削弱並重塑“基於規則的國際秩序”，誣稱中國是俄烏戰爭的“決定性支持者”，對跨大西洋安全造成系統性挑戰，鼓吹印太地區同跨大西洋安全密切相關，並在網絡、外空、核武器等問題上對中國進行攻擊。請問中方對此有何評論？



答：北約華盛頓峰會宣言通篇充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑，我們對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。



眾所周知，中國不是烏克蘭危機的製造者。中方在烏克蘭問題上光明磊落，核心立場就是勸和促談、政治解決，得到國際社會廣泛認同和讚賞。中國言出必行，從未向衝突中的任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。烏克蘭危機延宕至今，究竟是誰在拱火澆油，是誰在推波助瀾，是誰在借機謀取私利？國際社會看得一清二楚。我們奉勸北約認真傾聽國際社會的正義聲音，深刻反思自己的所作所為，拿出實際行動推動局勢緩和，解決問題，而不是甩鍋推責、嫁禍於人。



亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場。北約一而再、再而三炒作“歐亞安全聯動”，是何居心？我們敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。



中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。我們要求北約立即糾正對華錯誤認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止鼓噪所謂中國威脅，停止煽動對立對抗，多為世界和平穩定做點實事。