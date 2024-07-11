香港舉辦華商論壇開拓RCEP市場

中評社北京7月11日電／據新華社報導，由香港中華總商會主辦的2024中總世界華商高峰論壇10日在港舉行，600多名海內外政商界人士就“探索區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）市場商機與香港優勢”為主題，共同探討RCEP的最新發展情況，並就如何發揮香港優勢開拓RCEP市場機遇提出建議。



香港特區行政長官李家超在主旨演講中介紹，香港與RCEP成員的經濟貿易關係緊密，2023年雙邊貨物貿易總額接近8000億美元，占香港貨物貿易總額約70%。香港一直以來發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，能夠在供應鏈管理服務、金融和專業服務等方面為RCEP成員企業提供更多優質服務，協助企業更好地對接粵港澳大灣區帶來的無限機遇，促進RCEP成員和整體地區的經濟和創新科技產業發展。



東盟秘書長高金洪表示，中國與東盟關係緊密，雙邊貿易持續增長，為企業帶來廣闊的市場。RCEP帶動區域貿易投資增長，期望未來進一步深化區域經貿聯繫，加強各方在綠色經濟、供應鏈、消費者保護等領域的合作，為區內企業提供發展平台。



香港中華總商會會長蔡冠深表示，香港可以其“一國兩制”的獨特優勢、豐富的供應鏈管理經驗等，與RCEP區域內華商建立更精細完善的產業鏈分工，為華商提供高效靈活的融資渠道，加強區內經貿聯繫，並為華商通往內地提供“一站式”專業服務支援。



論壇的專題演講環節分別聚焦香港的金融服務、專業服務及創新科技產業與RCEP市場的融合發展，與會嘉賓紛紛就香港在促進區域合作過程中能夠發揮的多種功能角色發表看法。