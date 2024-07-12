中國發布海洋生態環境保護白皮書

自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，發布《中國的海洋生態環境保護》白皮書，自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢，生態環境部副部長郭芳和國務院新聞辦公室新聞發言人出席，介紹白皮書有關情況並就海洋生態保護、海洋治理及海洋經濟等熱點話題答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局副局長、新聞發言人邢慧娜：女士們、先生們，大家上午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。



今天，中國國務院新聞辦公室發布《中國的海洋生態環境保護》白皮書，同時舉行新聞發布會，向大家介紹和解讀白皮書的主要內容。



白皮書以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平生態文明思想，系統介紹中國構建人海和諧的海洋生態環境的政策理念，全面闡述中國統籌推進海洋生態環境保護、系統開展海洋生態環境治理、提升海洋綠色低碳發展水平的重要舉措，展示中國廣泛開展海洋生態環境保護國際合作、推動構建海洋命運共同體的實際行動和世界貢獻，呼籲各國共同保護海洋生態環境、推動海洋可持續發展，共同建設更加清潔、美麗的世界。



白皮書由前言、正文和結束語三部分組成，共約2.7萬字。其中，正文包含7個部分，分別是：一、構建人海和諧的海洋生態環境；二、統籌推進海洋生態環境保護；三、系統治理海洋生態環境；四、科學開展海洋生態保護與修復；五、加強海洋生態環境監督管理；六、提升海洋綠色低碳發展水平；七、全方位開展海洋生態環境保護國際合作。



白皮書以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發布，分別由人民出版社和外文出版社出版，在全國新華書店發行。



為了幫助大家更好地瞭解白皮書的有關內容，今天的發布會我們邀請到自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢先生，生態環境部副部長郭芳女士，請他們向大家介紹有關情況，並回答大家關心的問題。首先，請孫書賢先生介紹情況。