孫書賢答中評：多舉措夯實海洋保護國際合作

自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，發布《中國的海洋生態環境保護》白皮書，自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢，生態環境部副部長郭芳和國務院新聞辦公室新聞發言人出席，介紹白皮書有關情況並答記者問。孫書賢在回答中評社記者提問時表示，中國一向高度重視海洋生態環境保護的國際交流與合作，取得了持續深化“一帶一路”國家重點領域合作，積極拓展全球夥伴關係、不斷加強合作平台建設與項目合作以及積極參與海洋領域全球治理等成效。接下來將多措並舉，進一步夯實海洋生態環境保護國際合作與交流。



中評社記者提問道，海洋問題是全球性問題，請問中國在參與全球海洋治理方面取得了哪些成效？另外，下一步在推進海洋生態保護的國際合作與交流，以及為全球海洋治理提供中國方案方面有哪些考慮？



孫書賢表示，現在海洋問題是全球性問題，受到全世界，不光是沿海國家，包括內陸國家普遍的關注。中國一向高度重視海洋生態環境保護的國際交流與合作，下面我主要從三個方面簡要介紹一下合作的成效。



一是持續深化“一帶一路”國家重點領域合作，積極拓展全球夥伴關係。我們印發了《“一帶一路”建設海上合作設想》《藍色夥伴關係原則》《“一帶一路”藍色合作倡議》等一系列合作文件。與50多個國家和國際組織簽署了海洋領域合作協議，為務實合作奠定了堅實基礎。



二是不斷加強合作平台建設與項目合作。我們分別與印尼、泰國等9個國家共建了海洋聯合研究中心／實驗室等合作平台；與歐盟、非洲、東南亞和島嶼國家建立了定期海洋合作機制；在海洋科學研究、海洋防災減災、海洋生態環境保護、海洋資源開發利用規劃編制等方面，為有關沿海國家和島嶼國家提供技術支持和能力建設培訓，開展了一系列具體、務實的項目合作。