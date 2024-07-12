生態環境部：高度重視海洋生物多樣性保護

生態環境部副部長郭芳（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，發布《中國的海洋生態環境保護》白皮書，自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢，生態環境部副部長郭芳和國務院新聞辦公室新聞發言人出席，介紹白皮書有關情況並答記者問。郭芳在回答記者提問時表示，中國是一個海洋大國，我們共記錄到海洋生物物種2.8萬餘種，大約占世界已知海洋生物物種總數的11%，是全球海洋生物多樣性最為豐富的國家之一。中國高度重視海洋生物多樣性保護，一直在推進保護修復和監管治理。下一步，生態環境部等有關部門將認真落實“昆蒙框架”要求，多措並舉保護好海洋生物多樣性。



有記者提問，最新修訂的海洋環境保護法中，對加強海洋生物多樣性保護作出了一系列新的規定，想具體問一下我國現在海洋生物多樣性的情況是怎麼樣的？下一步在恢復生物多樣性方面，我們還有哪些工作要開展？。



郭芳表示，生物多樣性現在越來越得到世界關注。萬物各得其和以生，各得其養以成。生物多樣性使地球充滿了生機，也是地球生命共同體的根基和血脈。海洋作為地球上最大的生態系統，是生物多樣性最為豐富的寶藏。保護海洋生物多樣性，就是延續地球最古老、最美麗的生命故事。



中國是一個海洋大國，我們共記錄到海洋生物物種2.8萬餘種，大約占世界已知海洋生物物種總數的11%，是全球海洋生物多樣性最為豐富的國家之一。中國高度重視海洋生物多樣性保護，一直在推進保護修復和監管治理，新修訂的《海洋環境保護法》，也將保護海洋生物多樣性作為重點，要求健全調查、監測、評估和保護體系，維護和修復重要的海洋生態廊道。



根據《2023年中國海洋生態環境狀況公報》，納入監測的24處典型海洋生態系統健康狀況總體有所好轉，自2021年起，保持“不健康”狀況清零，海洋生物多樣性穩步提高。媒體朋友也一直非常關心，海洋生物和人類和諧相處的報導、畫面越來越多，比如，在珠江口和三娘灣的中華白海豚，深圳灣和潿洲島的布氏鯨，現在都成為當地的網紅、城市的代言。