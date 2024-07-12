自然資源部：大力開展海洋生態系統保護修復

孫書賢（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，發布《中國的海洋生態環境保護》白皮書，自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢，生態環境部副部長郭芳和國務院新聞辦公室新聞發言人出席，介紹白皮書有關情況並答記者問。孫書賢在回答記者提問時表示，近年來，自然資源部堅持尊重自然、順應自然、保護自然的理念，大力開展典型海洋生態系統保護修復，努力提升生態系統的多樣性、穩定性、持續性。在現狀調查、預警監測、生態評估、生態系統保護及生態系統修復方面開展工作，下一步將多措並舉持續加強典型生態系統的保護修復。



有記者提問，中國分布有珊瑚礁、紅樹林、海草床等多種典型的海洋生態系統，請問近年來，我們在保護和修復典型海洋生態系統方面採取了哪些舉措，後續將如何鞏固已有的保護成果？



孫書賢表示，海洋生態系統為我們的生存、生產、生活提供了多方面的生態服務。近年來，自然資源部堅持尊重自然、順應自然、保護自然的理念，大力開展典型海洋生態系統保護修復，努力提升生態系統的多樣性、穩定性、持續性。主要在以下幾個方面開展工作：



在現狀調查方面，2020年，我們完成了全國珊瑚礁、海草床、濱海鹽沼等典型生態系統的現狀調查，基本掌握了各類典型生態系統的分布及生態狀況，識別了突出的生態問題和面臨的主要威脅、主要風險。



在預警監測方面，針對重點區域定期開展生態預警監測，發布預警產品，為海洋生態保護修復提供了基礎依據。



在生態評估方面，我們定期開展典型生態系統狀況評價，今年6月，可能部分媒體朋友也注意到了，6月份我們首次發布了《中國海洋生態預警監測公報》，監測結果顯示，珊瑚礁、海草床、濱海鹽沼、紅樹林生態系統狀況總體以優良為主。