上海持續推動汽車以舊換新

中評社北京7月11日電／據新華社報導，記者從上海市商務委瞭解到，近日，上海發布新一輪汽車以舊換新的實施細則，不僅補貼力度升級，還在暢通流通鏈條方面進行了不少新嘗試。



“上海汽車消費已從新增消費進入到更新消費階段。”上海市商務委副主任劉敏說，從2020年開始，上海每年都推動汽車以舊換新，已取得一定成效，目前上海汽車消費結構中，新車和舊車基本達到1：1。



上海市商務委市場處副處長朱冰心介紹，最新發布的《上海市加快汽車更新消費行動方案（2024－2027年）》明確，2024年對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，併購買符合條件的新能源乘用車或燃油乘用車，給予一次性定額補貼。其中，對報廢上述兩類舊車併購買新能源乘用車的，補貼1萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車併購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼7000元。



對符合條件的個人用戶以舊換新購買國六b燃油小客車，上海給予個人用戶一次性購車補貼。其中舊車排放標準為國四及以下的，補貼4000元；舊車排放標準為國五的，補貼2800元。對符合條件的個人用戶以舊換新購買純電動小客車，給予個人用戶一次性10000元購車補貼。對既符合國家政策又符合本市政策的車主，支持同時申請享受相關補貼。