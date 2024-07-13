台青欣賞《蒙古馬》 草原史詩的現代回響

2024年7月，大型室內情景馬劇《蒙古馬》在錫林浩特市馬文化演藝廳震撼上演（中評社 袁曉麥攝） 中評社北京7月13日電（記者 袁曉麥）7月10日晚間，由北京市台辦與內蒙古自治區台辦共同主辦的“2024台灣青年邊疆行”參訪團成員們，正沉浸於一場視覺與情感的盛宴之中。而該晚的重頭戲，無疑是在錫林浩特市馬文化演藝廳大型室內情景馬劇《蒙古馬》的精彩演繹。



《蒙古馬》不僅是一部舞台劇，更是一段歷史的回響，一段文化的傳承。隨著燈光漸暗，舞台上緩緩展開了一幅壯麗畫卷。145名舞者和90位馬術演員，連同120匹駿馬，在燈光與音效的烘托下，將觀眾帶入了一個充滿英雄氣概和浪漫情懷的世界。劇情圍繞著蒙古族人民的英勇抗爭和對自由的向往，展現了蒙古鐵騎的威武與不屈，同時也細膩描繪了男女主角之間跨越生死的愛情傳奇。



參訪團中的台灣青年，多數是首次親臨如此規模宏大的馬劇表演。隨著劇情的推進，他們時而屏息凝視，時而驚嘆連連。劇中每一個場景的切換，都伴隨著馬蹄聲的激昂和演員們精湛的表演，讓人仿佛穿越回了那個金戈鐵馬的時代。特別是當舞台上呈現出特技演員們在馬背上變換著各種高難度動作時，觀眾席上不時傳出出陣陣驚呼聲，贊嘆於這種人與自然和諧共處的藝術呈現。

