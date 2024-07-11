美國槍支暴力問題難解

中評社北京7月11日電／據人民日報報導，美國是世界上民間擁有槍支數量最多的國家，占到全球民用槍支的近一半。槍支暴力是美國最嚴重的社會問題之一。根據美國“槍支暴力檔案”網站的數據，截至7月10日，今年美國已有8934人死於槍支暴力，17060人受傷。“我們都知道槍支暴力事件後的‘典型循環’——大規模槍擊，接著是憤怒，然後什麼都沒有。”反對槍支暴力組織“沒有今天就沒有未來”的聯合創始人迪倫·莫裡斯對美國政府控槍不力深表擔憂。



“美國沒有地方可以免受槍支暴力的影響”



美國“槍支暴力檔案”網站當地時間5日晚公布的統計數據顯示，7月4日美國“獨立日”當天，全美共發生128起經核實的槍支暴力事件，導致58人死亡、133人受傷。



由於美國民眾在“獨立日”舉行眾多慶祝集會活動，出行人數大幅增加，每年的“獨立日”前後已成為槍擊事件高發期，引發民眾不安。據美國媒體報導，芝加哥在今年“獨立日”假期期間有11人死於槍支暴力，55人受傷。4日，在俄亥俄州東部奈爾斯市的一場聚會上，一名23歲男子被槍殺，警方隨後逮捕了一名15歲男性；在克利夫蘭市，一名10歲女孩4日遭槍殺。賓夕法尼亞州發生一起駕車槍擊事件，導致一名19歲男子死亡和另外6人受傷。在馬裡蘭州的托尼敦，一起因“路怒”引發的槍擊事件導致一死兩傷……



“獨立日”之後，美國各地依然槍聲不斷。美國肯塔基州弗洛倫斯市警方6日說，該市一處私人住宅在舉行生日派對時發生槍擊事件，造成4人死亡、3人受傷。美國密歇根州底特律市警察部門7日表示，當日淩晨該市東部一個居民區發生槍擊事件，造成至少2人死亡、19人受傷。



美國伊利諾伊州政策研究所近日刊文指出，2023年，平均每900名芝加哥市民中就有1人遭遇槍擊，平均每5000人就有一人死於槍擊。《美國醫學會雜誌·網絡開放》刊發的一份調查報告顯示，約半數40歲以下芝加哥人經歷過槍支暴力，其中6.46%自稱曾遭槍擊，年齡中位數為17歲；50%稱曾目擊他人遭槍擊，首次目擊槍擊年齡中位數是14歲。論文第一作者、劍橋大學犯罪學研究所博士查爾斯·蘭菲爾坦言：“我們想過芝加哥人經歷槍支暴力的比例會很高，但沒想到有這麼高，這一發現令人震驚且不安。相當一部分芝加哥市民可能因目擊過槍擊事件而生活在創傷中。”