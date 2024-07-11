北約峰會宣言涉華言論充滿挑釁謊言煽動抹黑

中評社北京7月11日電／據大公報報導，中國駐歐盟使團微信公號7月11日消息，駐歐盟使團發言人就北約華盛頓峰會宣言涉華內容答記者問。



問：7月10日，北約華盛頓峰會發布宣言，妄稱中國的野心和脅迫政策正在對北約利益、安全和價值造成挑戰，鼓噪中俄關係削弱並重塑“基於規則的國際秩序”，誣稱中國是俄烏戰爭的“決定性支持者”，對跨大西洋安全造成系統性挑戰，鼓吹印太地區同跨大西洋安全密切相關，並在網絡、外空、核武器等問題上對中國進行攻擊。請問中方對此有何評論？



答：北約華盛頓峰會宣言通篇充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑，我們對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。



眾所周知，中國不是烏克蘭危機的製造者。中方在烏克蘭問題上光明磊落，核心立場就是勸和促談、政治解決，得到國際社會廣泛認同和讚賞。中國言出必行，從未向衝突中的任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。烏克蘭危機延宕至今，究竟是誰在拱火澆油，是誰在推波助瀾，是誰在借機謀取私利？國際社會看得一清二楚。我們奉勸北約認真傾聽國際社會的正義聲音，深刻反思自己的所作所為，拿出實際行動推動局勢緩和，解決問題，而不是甩鍋推責、嫁禍於人。