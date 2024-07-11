專訪：“投身中國，讓我們成為更好的自己”

中評社北京7月11日電／據新華社7月11日報導，“中國市場活力十足。投身中國，讓我們成為了更好的自己。”墨西哥面包巨頭賓堡集團亞洲區總裁伊格納西奧·普列塞日前在北京接受新華社記者採訪時說。



賓堡集團於1945年在墨西哥成立，目前已在全球30多個國家設有220多家工廠和5.7萬條分銷線路，是全球規模最大的烘焙食品生產企業之一。2006年，賓堡進入中國，自此開拓亞洲業務。



普列塞表示，中國龐大的人口規模和經濟體量帶動的消費潛力對外企具有天然吸引力。當下，中國市場正經歷深刻變化，“在烘焙食品行業，只需數數上海、北京等大城市街頭不斷增加的糕點店、面包店數量，就能看出中國市場旺盛活力”。



近年來，中國消費需求日益多元，消費結構迭代升級，為市場持續注入動力。在烘焙食品行業，據德國Statista數據平台評估，2023年，中國烘焙和穀物產品營業收入達到2521億美元，成為全球最大的烘焙和穀物產品市場。



“我們身處變革中，必須捕捉消費新趨勢，不斷開發、改進產品。”普列塞表示，在研究中國人飲食習慣和喜好的基礎上，賓堡引入本土智能化、自動化設備，為企業賦能產品研發、提高生產效率。



賓堡進入中國市場18年來，持續加大在華投資，至今已在多座城市設立11家工廠。