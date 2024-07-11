中企在西建設歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠

中評社北京7月11日電／據新華社報導，中國遠景科技集團旗下公司遠景動力在西班牙建設的超級電池工廠8日舉行奠基儀式。該工廠將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。



西班牙首相佩德羅·桑切斯、工業和旅遊大臣霍爾迪·埃雷烏、遠景科技集團董事長張雷等出席儀式。



該工廠位於西班牙西部埃斯特雷馬杜拉自治區納瓦爾莫拉爾—德拉馬塔鎮，將研發製造最新一代磷酸鐵鋰電池產品，預計2026年投產，還將依托歐洲大陸首個零碳產業園建設，打造零碳電池產品。