中評社北京7月11日電／網評：鐘芳蓉值得鼓勵，但不必符號化



來源：光明網 作者：夏研



近日，甘肅省文物局官網公布了2024年甘肅省文物局直屬事業單位校園招聘面試成績。“北大考古女孩”鐘芳蓉面試成績92.40分，位列其報名的敦煌研究院石窟考古（考古學、大學本科）崗位第一名，進入體檢環節。



可以說，只要不出意外鐘芳蓉就要進入敦煌研究院工作了。這是一個美好的故事，2020年高考時，作為農村留守女孩的鐘芳蓉以676分、全省文科第四名的成績，考入了北京大學考古專業，當時她就說“從小就喜歡考古”。如今無論專業還是工作，她都實現了自己的理想，這當然很圓滿。



但顯然，圍繞鐘芳蓉的不只是個人的人生選擇，她的身上被寄予了很多價值。鐘芳蓉是高考全省第四名，這個成績意味著她在國內的大學和專業選擇上幾乎不受限。但她依然選擇了冷門的考古，而不是想象中更“賺錢”的其他專業，這就讓她的故事很有話題性。



一個忠實於自己理想的女孩，當然是值得鼓勵的。但是也不必將鐘芳蓉符號化，讓她承載起過多的“社會理想”，成為一個對抗所謂“功利主義”“浮躁心態”的典型。一旦陳義過高，就會出現一些邏輯漏洞，反倒讓這個故事變得不那麼自然。



比如很多對她的讚美，都誇她“不在乎物質回報”，但這句話的弦外之音似乎坐實了考古是一個收入不高的職業，而這種現象很難說是值得鼓勵的；比如有的稱她狠狠打臉了某些推薦專業的老師、證明了“冷門專業”的前途，但也有網友發現這個崗位只招一人，似乎又反證這個專業就業面狹窄……總之，給鐘芳蓉貼的標簽越多、表揚的分貝越高，似乎又會現出更多的尷尬。



指望鐘芳蓉一個人去證明社會已經變了、“功利主義”錯了、專業不冷門了，其實都不太現實。無可否認的是，專業的熱度確實是有區別的，這主要由人才供給市場的變化所決定，現在一些地區還會根據就業狀況給部分專業“亮紅燈”，就是尊重這一基本的現實。而大多數人在報考時會根據就業狀況、經濟回報這些最基本的因素來選擇專業，這無可厚非，也是一個理性人決策的本能。

