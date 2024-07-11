外籍市民：北上更便捷　利人財兩通

中旅社港島證件服務中心有兩個櫃枱處理香港永久性居民中的非中國籍人員申請相關服務。（來源：香港文匯網） 中評社香港7月11日電／據香港文匯報報導，港澳永久性居民中的非中國籍人員昨日起可申請往來內地通行證，中旅社各區證件服務中心都設立櫃枱處理有關申請。其中港島證件服務中心昨晨有十餘名合資格市民到場辦理，包括新加坡籍的信和集團主席黃志祥，他帶同子女提交申請，他表示該項措施加快香港永久性居民中的非中國籍人員到訪內地的便捷度，能促進更多非中國籍人員跨境到內地，對香港帶來極大裨益，顯示中央政府在“一國兩制”下對香港的強有力支持；亦有外籍人士讚揚辦證過程暢順，領取通行證後能每月到內地經商、旅遊。



中旅社港島證件服務中心有兩個櫃枱處理香港永久性居民中的非中國籍人員申請相關服務，昨早約9時開始運作。除了黃志祥，信和集團非執行董事黃敏華亦來辦證，他表示：“申請通行證過程很方便！”他指出公務需要一年最少會到訪內地10次，平時到訪內地時，持護照過關雖然不難，但始終要排隊20分鐘。“申請往來內地通行證後可以加快過關，令出入境變得更便利。”



商務來往過關 起碼快20分鐘



不少申請者表示申請往來內地通行證後，令過境更便捷，他們會利用通行證北上旅遊，亦有部分人指便利他們與內地商務來往。來自美國、居港已21年的Mr. Ambos說：“我與內地的廠房因為工作上的需要，一周會到內地兩三日；如今可以申請往來內地通行證，令我往返內地更加便利。”



被問到往來內地通行證每次只可在內地逗留90日是否足夠，他說：“日數規定無問題，如果逗留更長時間，或者需要在內地繳稅。”



旅遊自助過關 不再填紙長等



在九龍東的中旅社門外，一早亦有不少合資格外籍市民來申請往來內地通行證。邱先生陪同馬來西亞籍的母親前來申請通行證，他說：“往來內地通行證比較方便我們這些非中國籍人員往返內地及香港。以往我們過關排隊要排很久，要填寫一些入境文件，有這個證件可以走自助過關，比以往方便很多，方便回內地吃喝玩樂，到處遊玩。”

