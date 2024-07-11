中評社北京7月11日電／據人民日報7月11日報導，“習近平主席成功對塔吉克斯坦進行國事訪問，推動塔中關係發展邁上新台階。”塔吉克斯坦國家科學院歐亞研究所首席研究員阿卜杜加尼·馬馬達齊莫夫日前在接受記者採訪時說，習近平主席訪問塔吉克斯坦，進一步鞏固了塔中友好關係，為雙方深化互利合作增添新動力。



馬馬達齊莫夫表示，塔吉克斯坦是最早支持共建“一帶一路”倡議並同中方簽署共建合作文件的國家之一。塔中攜手推動高質量共建“一帶一路”，將助力塔吉克斯坦國家發展振興，讓民眾切實感受到兩國友好合作帶來的福祉。近年來，塔中兩國在共建“一帶一路”框架下密切合作，積極推動塔吉克斯坦“2030年前國家發展戰略”同共建“一帶一路”倡議深入對接，推進全方位合作，助力塔經濟社會發展，促進了兩國關係發展。



隨著高質量共建“一帶一路”不斷推進，塔吉克斯坦眾多領域的中國投資不斷增加。“共建‘一帶一路’倡議的重要內容之一是促進互聯互通。”馬馬達齊莫夫說，共建“一帶一路”倡議提出以來，許多中資企業積極來塔投資興業。例如，中國企業建設的亞灣—瓦赫達特鐵路隧道、杜尚別—恰納克公路以及分布全國各地的基礎設施項目，“有力地帶動了塔吉克斯坦產業升級，為塔經濟發展注入了強大動力。”