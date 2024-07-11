2024年中歐班列累計開行1萬列

中評社北京7月11日電／據新華社7月10日報導，今年第10000列中歐班列10日從武漢吳家山站開出，較去年提前19天破萬列，累計發送貨物108.3萬標箱，同比增長11%，為保障產業鏈供應鏈穩定、促進中歐經貿往來注入新動能。



當天上午11時46分，X8017次全程時刻表中歐班列（武漢—杜伊斯堡）從武漢吳家山站順利開出。吳家山車站站長王有能說，該列車預計13天後抵達德國杜伊斯堡，運行時間較普通班列壓縮約30%。



國鐵集團貨運部負責人介紹，國鐵集團積極適應我國外貿持續向好、跨境貨物流動增加的新形勢，加快共建中歐班列高效運輸體系、多元通道體系、創新發展體系和安全保障體系，通道能力穩定增長、運輸組織不斷優化、服務水平持續提升、輻射帶動效應日益凸顯。



截至目前，中歐班列已通達歐洲25個國家224個城市，連接11個亞洲國家100多個城市，服務網絡基本覆蓋歐亞全境。中國境內已鋪畫時速120公里的圖定中歐班列運行線91條，聯通中國境內61個城市。自6月15日起，全程時刻表中歐班列開行由每周5列增至每周17列。中歐班列運輸的貨物品類達53大類5萬餘種，綜合重箱率穩定在100%。



國鐵集團貨運部負責人介紹，下一步，國鐵集團將聚焦服務高質量共建“一帶一路”，堅持共商共建共享原則，加強國際鐵路合作，推動中歐班列朝著更高質量、更好效益、更加安全的方向發展，為促進我國外貿發展、服務高水平對外開放提供有力運輸服務保障。