“當家”就訪俄，匈牙利改變歐盟第一步？

中評社北京7月11日電／據光明網報導，7月1日，被歐盟多國視為“麻煩製造者”的匈牙利，接替比利時擔任歐盟輪值主席國。“當家”不到一周，麻煩就來了。法新社4日才披露，歐盟領導人對匈牙利總理歐爾班即將訪問莫斯科的傳言極度擔憂，5日歐爾班就到了莫斯科。



在歐爾班訪俄前夕，歐洲理事會主席米歇爾在社交媒體平台上寫道：“歐盟輪值主席國無權代表歐盟與俄羅斯接觸。”



但正如沒人能阻止匈牙利擔任歐盟輪值主席國一樣，也沒有人能阻止歐爾班推進他的歐洲理想、訪問他想訪問的國家。



不一樣的匈牙利



匈牙利2011年首次擔任歐盟輪值主席國，時隔13年再次掌舵歐盟最重要機構之一。



“當家”一詞只是比喻——擔任輪值主席國沒有多少實權，但能夠將本國的優先事項提升至歐盟議程的重要位置，並引導歐盟成員國關於歐盟發展方向的辯論，可以促進本國利益和加強國際影響力。



匈牙利曾經是中東歐國家政治和經濟轉型的“優等生”，在北約和歐盟東擴第一波中加入。但當下在一些歐盟國家眼中，匈牙利卻是“非主流”，其重視加強政府對媒體、司法機構、非政府組織和社會道德倫理的管理與規範等政策，被視為探索“非自由民主”道路。



歐爾班堅定捍衛國家利益和民族獨特性，從2010年起連任至今，是歐盟國家中任職時間最長的現任總理。匈牙利的政治穩定性和政策連續性在歐盟獨一無二，為其順利履行主席國職責創造了有利的國內政治環境。但由於歐爾班政府經常公開反對歐盟的政策和立場，它在歐盟內面臨極大的政治和金融壓力。