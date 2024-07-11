教育合作助力構建中阿命運共同體

中評社北京7月11日電／據光明日報7月11日報導，2024年5月30日，國家主席習近平在北京出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式並發表主旨講話，提出構建“更廣維度的人文交流格局”。在此前不久，習近平主席復信阿聯酋中文教學“百校項目”的學生，表達對他們的關懷和期望，勉勵他們把中阿“友誼的種子根植在心裡，為開創中阿關係更加美好的明天貢獻力量”。



2023年，中國和約旦簽署共同推進“一帶一路”建設諒解備忘錄，標誌著共建“一帶一路”實現在22個阿拉伯國家和阿拉伯國家聯盟的“全覆蓋”。這一“全覆蓋”為中阿在教育領域開展持續性交流合作樹立了堅定信心，也將為構建中阿命運共同體帶來新動能。



打造國際中文教育高地是中阿教育合作的重要內容。孔子學院在阿拉伯地區積累了長期的聲譽，已成為傳播中文、讓阿拉伯民眾瞭解中國的重要窗口。目前，一半以上的阿盟國家設有孔子學院，埃及、摩洛哥、約旦孔子學院數量更是超過兩所。這些國家的孔子學院不僅擁有眾多學生，而且取得了優異的成績。例如，埃及開羅大學孔子學院僅每年註冊學員就達到3000多人，還培養出多名在“漢語橋”世界大學生中文比賽中取得良好成績的選手。沙特、埃及、蘇丹等國在大學中設立獨立的中文專業，阿曼、伊拉克等國開設中文選修課程，約旦還成立漢語教學中心，這些都為漢語在阿拉伯地區的傳播提供了有力支持。其次，國際中文教育正逐步從高等教育階段向基礎教育範圍覆蓋。目前，阿聯酋已有171所公立學校開設中文課程，超過7.1萬名學生在學習中文，這一“百校項目”已成為中阿關係中的增長亮點。將來，阿聯酋學校中文教育還將在職業教育、數字教育方面進行廣泛探索。在埃及和沙特，漢語教學已經融入中小學教育體系。與此同時，對本土中文教師的培養也在同步進行，為國際中文教育的傳承夯實基礎。非洲首個將漢語納入國民教育體系的國家突尼斯，2022年迦太基大學高等語言學院中文專業的招生人數在所有外語專業中名列前茅。此外，中方還為阿聯酋、索馬里政府官員、巴林政府和高校，以及蘇丹武裝部隊等提供漢語培訓，以促進這些國家中高層對中國的深入瞭解。