美國物價保持高位　人們對財務狀況缺乏信心

中評社北京7月11日電／據中國日報網報導，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）網站9日報導稱，儘管美國的通貨膨脹正在減緩，但物價卻仍然保持高位，許多美國人因此陷入巨大的財務壓力。最近的報告顯示，隨著美國消費者對信用卡的依賴加劇，越來越多的借款者出現拖欠還款的情況。



報導稱，美國通脹放緩但物價依舊居高不下，這種狀態很可能會保持下去。美國人面臨的一個殘酷現實是：人們仍在為許多商品和服務支付更高的費用，而且看不到緩解的跡象。



美國金融利率發布平台“銀行利率”（Bankrate）網站高級經濟分析師馬克·哈姆裡克（Mark Hamrick）表示：“高昂的價格在很大程度上持續存在，這意味著美國人在一系列生活必需品和非必需品上的負擔能力繼續面臨挑戰，包括住房、車輛、汽車保險、食品、電力和旅行。”



報導指出，雖然美國食品價格的上漲速度已經放緩，但在大多數情況下，價格的上漲只是慢了而已，消費者依舊能看到他們每月的（生活）成本在增加，尤其是在食品、水電費、房租等必需品方面。



美國紐約人壽保險公司（New York Life）5月底進行的“財富觀察”（ Wealth Watch）調查顯示，與一年前相比，平均61%的美國人在食品雜貨和外出就餐上的支出有所增加。這些類別的成本平均每月上漲209.45美元。調查還發現，56%的美國成年人表示，他們現在每月平均在水電費上多花161.45美元。



報導稱，通脹對美國人的財務狀況造成了沉重打擊。紐約人壽保險公司消費者洞察部門主管唐·弗洛西薩（Donn Froshiesar）指出，在美國人報告的日常開支上升的同時，他們對財務的信心也在下降，由此可以看出通脹對美國人財務狀況的影響。