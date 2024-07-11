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印尼杜科諾火山噴發
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2024-07-11 16:58:44
中評社北京7月11日電／據央視新聞報導，據印尼地質研究機構消息，當地時間7月10日18時7分，印尼杜科諾火山發生噴發，火山灰柱高度達3950米，噴發持續時間約280秒。
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