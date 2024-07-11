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日本福岡縣一船只發生爆炸 7人受傷
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2024-07-11 16:56:12
中評社北京7月11日電／據央視新聞報導，總台記者獲悉，當地時間11日，日本福岡縣苅田町的消防部門接到報警稱，當天9時40分左右，一艘停泊在工廠碼頭的船只發生爆炸。7人被送往醫院，據悉其中有重傷者。
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