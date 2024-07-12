華府觀察：北約染指亞洲令亞太地區更危險

華盛頓北約峰會涉及其在亞太地區作用議題 美海軍圖 中評社華盛頓7月11日電（記者 余東暉）正在華盛頓舉行的北約峰會11日將舉行北約與日韓澳新四國的專題會議，探討北約與亞太加強安全合作。有美國戰略專家呼籲北約遠離亞洲，因為他們相信，北約染指亞太事務只會使得本地區變得更危險，而不是更安全。



近年來北約“往東看”的勢頭越來越明顯。北約秘書長斯托爾滕貝格上周在《外交事務》撰文，將矛頭對准了中國，指責“中國支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭”，並宣稱北約進入了一個“與中國長期競爭”的新時代。“歐洲的安全影響著亞洲，而亞洲的安全也影響著歐洲”，做此論斷的斯托爾滕貝格一直主張北約在反制中國崛起方面發揮更大作用，這與拜登政府以“同盟和夥伴關係”為對華競爭的關鍵支柱相呼應。



2022年，北約歷史上首次正式將中國確定為“安全挑戰”。這個冷戰遺留軍事安全組織正在加強與印太夥伴在網絡防禦、新技術、太空和海上安全等廣泛問題上的政治對話和務實合作。



這個本來專注於歐洲和大西洋地區的軍事聯盟不斷提升在亞太地區的存在感。2022年，北約觀察員首次參加了印太地區的軍事演習。法德意英等北約盟國以各自國家的身份，越來越多地參與亞洲夥伴的軍演，並派軍艦到南海、台海等敏感水域遊弋，向中國示威的意圖明顯。