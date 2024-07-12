社評：賴頻發引戰信號 除了錯判還是錯判

賴清德 中評社香港7月12日電（評論員 林艶）近段時間以來，台海局勢動蕩不安，“戰爭”頻頻成為備受兩岸討論的熱詞，也令台灣民眾深感焦慮不安。我們認為，賴清德上任近兩個月以來，非但沒有尋求和平設法避戰，反而頻頻發出引戰甚至求戰信號，其意圖昭然若揭。但必須指出的是，此舉危險至極！



第一，不顧警告公然發表引戰之言挑釁大陸，錯判了大陸捍衛國家領土完整的決心。



我們看到，賴清德上任以來，對大陸充滿挑釁意味的“引戰之言”不斷。不僅在“5.20”就職講話中公然發表“台獨自白書”，此後也多次重申“國與國互不隸屬”的“台獨”論調，甚至公開大談作戰思維理念，如在黃埔軍校聲稱不能接受“首戰即終戰”的投降主義，日前更是作為首位台灣地區領導人現身精神戰力周並對準備參加漢光演習的官兵聲稱史上以少勝多案例比比皆是。值得注意的是，這段時間以來大陸方面針對“台獨”頑固分子謀“獨”行徑相繼祭出了軍事懲戒和法律懲治手段予以嚴厲警告，包括“聯合利劍—2024A”演習以及聯合發佈有關懲治“台獨”頑固分子意見等，相關舉措力度均可謂空前。然而，面對大陸的嚴厲警告，賴清德不僅無動於衷無所收斂，甚至變本加厲地鼓吹戰爭與衝突。



我們認為，賴清德顯然是低估與錯判了大陸捍衛國家領土完整的決心及中國大陸的軍事實力。在中國數千年的歷史長河中，維護國家統一被世世代代中國人民視為崇高目標和最高價值，中國歷代領導人也一直把祖國的主權與領土完整看得高過一切，絕不可能在台灣問題上有任何妥協，更不可能放棄國家統一。而且，大陸近些年國防能力的增長有目共睹，特別是軍事現代化水平已經走在世界前列。正如國防部部長董軍不久前在香會上所說，有能力解決“台獨”武裝，猶如“甕中捉鱉、無足掛齒”。可見，賴清德對大陸的無知正導致其行為上的盲動，任何低估大陸解決台灣問題意志和能力的判斷，都將被歷史證明是一種誤判。

