中評現場：洪秀柱齊舞“科目三”活力熱爆全場

洪秀柱上台現場跟跳了一段網絡熱曲“科目三”（中評社 盧哲攝） 中評社麗水7月12日電（記者 盧哲）正在浙江舉行的第七屆海峽兩岸青年發展論壇11日晚舉行兩岸青年青春分享會，來自海峽兩岸的600餘位嘉賓和青年代表相聚一堂，互話青春，共謀發展。分享會節目豐富氣氛熱烈，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在活動中親自上台現場跟跳了一段網絡熱曲“科目三”，將晚會氣氛拉到高潮，活力熱爆全場。



實際上，網絡神曲“科目三”舞步在去年就火遍台灣，當時洪秀柱也有跟著台灣年輕人的示範跳了一小段，還表示“很簡單，小意思啦”，視頻發布後網友紛紛點贊“柱柱姐好可愛”。這次在幾百人的現場大舞台上“火力全開”，柱柱姐也沒在怕，舞步和節奏都掌握得當，在旁邊台灣和大陸舞者的引導下，拉著出席分享會的嘉賓一同起舞，舞台上下氣氛極度熱烈。而台下兩岸青年們絕大部分都熟悉這首“神曲”，也紛紛一同扭動舞蹈，會場歡笑聲不斷。



“科目三”成為兩岸青年共同的“舞蹈語言”，是兩岸融合發展過程中新的文化交流現象。正如國務院台辦發言人朱鳳蓮早前所評價的：得益於網絡社交平台的發展，兩岸同胞可以更快速、更便捷地溝通，更廣泛、更多元地交流，大家會發現，兩岸同胞都是一樣的敢想敢拼、一樣的有追求有夢想，會發現兩岸同胞有著中國人共有的文化基因，完全可以通過交流達成歷史共識和文化共識。這種情感共鳴和文化共識是推動兩岸關係和平發展強大的內生動力。



第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦，本屆論壇主題為“同心同行·共創未來”。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等近千人將參加論壇相關活動。本屆論壇活動主要分為開幕會暨主論壇、兩岸青年研習營、論壇閉幕活動等三部分。其中，開幕會暨主論壇分為“追夢、築夢、圓夢”三個章節。兩岸青年研習營方面，則圍繞“非遺文化”“電商直播”“影視文化”“美麗鄉村”“科技創新”等若干研習主題，將參與論壇的兩岸青年分成若干青年研習營，按主題路線分營赴各地進行研習。在論壇閉幕活動部分，會舉行兩岸青年青春分享會、祭祀軒轅黃帝活動等。

