中評現場：同心同行 兩岸青年青春分享會舉行

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社縉雲7月12日電（記者 盧哲）同根同源，一脈相連；同心同行，共創未來。7月11日晚，主題為“同心同行·共創未來”的兩岸青年青春分享會在浙江省麗水市縉雲縣舉行。來自海峽兩岸的600餘位嘉賓和青年代表相聚一堂，互話青春，共謀發展。



浙江省人大常委會副主任、民革中央副主席、浙江省委會主委吳晶，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，浙江省台辦主任徐曉光，麗水市委副書記、市長朱林森，浙江省台辦副主任方穎、章啟忠，麗水市委常委徐光文，麗水市政協副主席鄭利劍，縉雲縣委書記王正飛等出席活動。



第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦，本屆論壇主題為“同心同行·共創未來”。本屆論壇活動主要分為開幕會暨主論壇、兩岸青年研習營、論壇閉幕活動等三部分。其中，開幕會暨主論壇分為“追夢、築夢、圓夢”三個章節。兩岸青年研習營方面，則圍繞“非遺文化”“電商直播”“影視文化”“美麗鄉村”“科技創新”等若干研習主題，將參與論壇的兩岸青年分成若干青年研習營，按主題路線分營赴各地進行研習。在論壇閉幕活動部分，會舉行兩岸青年青春分享會、祭祀軒轅黃帝活動等。



“天藍藍，雲燦燦，你我牽手山之巔；心相通，情相連，你我風雨肩並肩；心相見同一天，同一天心相見……”，當晚，分享會在一首浙台交流主題歌曲《心心相見》的悠揚歌聲中拉開帷幕。晚會節目豐富，從酷炫街舞到傳統婺歌，從青春歌舞到國風宋韵，從遊戲比劃猜到飛花令，形式多樣、內容豐富，既有傳承已久的經典，也有融合發展的創新。其中兩岸青年們分組拉歌對唱環節，兩組同學們分別唱了《倔強》、《愛拼才會贏》、《紅日》等來自大陸、台灣和香港的經典曲目，首首都是兩岸青年的“集體回憶”，歌歌都是暢快的全場大合唱，把晚會氣氛推到第一個高潮。