中評鏡頭：影視劇服化道中的“非遺”技藝

歡娛影視藝術中心（中評社 盧哲攝） 中評社橫店7月15日電（記者 盧哲）第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦，期間，兩岸青年們走進橫店，參訪了歡娛影視企業文化及“非遺”展覽。在歡娛影視藝術中心，展出了多個火遍兩岸的“爆紅劇”的服裝、道具及設計過程，讓觀眾從其中更瞭解中國優秀傳統文化與非物質文化遺產。



歡娛影視藝術中心坐落於浙江省東陽市橫店鎮濟慈路，擁有近10000平方米的空間。藝術中心匯集影視製作全流程、影視劇非遺服化道沉浸展覽、影視IP衍生展示、黨建、企業文化與責任、辦公、休閑會客及儲存管理等功能為一體，是國內首家由影視文化公司創建的綜合性文化藝術展示與交流空間，於2021年8月竣工。



在藝術中心的二層展廳，以中國優秀傳統文化、非物質文化遺產為核心，按照戰國、南北朝、唐、明、清及民國時代背景與相關劇集為主題。在展示歡娛影視經典影視作品的同時，通過一針一線、一器一物中所蘊含的緙絲、絨花、京綉、點翠、花絲鑲嵌、敲銅、螺鈿等數十項傳統工藝，與京劇、昆曲、百戲、唐朝樂舞、中醫、書法、繪畫等中國優秀傳統文化元素匠心製作的悉數呈現，還原幕後故事、傳承傳統文化。共展出以非遺技藝製作的影視服裝60餘套,飾品90餘件，涵蓋傳統工藝十餘項。其中，爆紅兩岸的電視劇《宮》系列、《鳳囚凰》《延禧攻略》《皓鑭傳》》《鬢邊不是海棠紅》《驪歌行》《傳家》等，其劇中人物的服裝、飾品、道具等，都有原物展出，吸引了不少劇迷駐足欣賞。



據介紹，東陽歡娛影視文化有限公司成立於2012年，是一家集劇本研發，影視劇投資、製作，海內外發行、商務開發及藝人經紀與宣傳為一體，致力於傳播中華優秀傳統文化的綜合文化公司。歡娛影視擁有編劇、導演、演員和資深製作人等豐富的專業人才資源，旗下擁有超1000人的影視製作團隊。成功打造了《宮》系列、《美人》系列、《笑傲江湖》《陸貞傳奇》《神雕俠侶》《鳳囚凰》《延禧攻略》《皓鑭傳》《烈火軍校》《鬢邊不是海棠紅》《驪歌行》《玉樓春》《當家主母》《傳家》等知名影視作品。截至2020年底，創作的近60部劇集已在九十多個海外國家和地區發行播出。







