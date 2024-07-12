中評社北京7月12日電／網評：香港的“興”機遇與新責任



來源：大公報 作者：吳志斌



7月15至18日，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議將於北京召開。6月27日，中共中央總書記習近平主持召開中央政治局會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議強調“到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制”。指出“堅持黨的全面領導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，把黨的領導貫穿改革各方面全過程，確保改革始終沿著正確政治方向前進”。



與國家現代化共輪共軌



二十屆三中全會的召開是站在了一個新的歷史轉折點，一方面伴隨著中美競爭加劇，國際形勢複雜詭譎，貿易摩擦頻繁，科技封鎖升級，都為中國當下的發展方向和目標提出了新的要求；另一方面，距離上一次聚焦經濟改革的三中全會已經過去了多年，當下的中國如何發展“新質生產力”，如何突破後疫情時代的經濟發展的桎梏，如何平衡中美競爭與經濟發展的潛在矛盾，進而實現從人口結構、科技創新到財政轉型的深層次改革，都是該次會議的重中之重。而作為內地改革開放的“橋頭堡”，香港在國家深化改革的歷史進程之中，必然會面對新興機遇和義不容辭的義務使命。



《莊子》有言：“夫千金之珠，必在九重之淵，而驪龍頷下。”其意為做大事要抓緊時機，不要蹉跎機遇。首先，縱觀香港回歸的發展史，在國家每一個開放和改革的節點上，香港始終都是受益者。在後疫情時代的經濟束縛中，逆全球化、地緣政治衝突等不斷加劇，全球經濟的不平衡性更加凸顯，這使得曾作為“世界工廠”、全球供應鏈樞紐的中國亦是遭遇了部分消極的影響。



“中國式現代化”這一概念的提出，就是找准了當下改革的重點。據媒體的報導，有智庫研究人員認為，推進中國式現代化，最重要的還是要重回中共十八屆三中全會的“初心”，大力推動社會主義市場經濟體制改革。十八屆三中全會曾明確指出，“經濟體制改革是全面深化改革的重點，核心問題是處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。市場決定資源配置是市場經濟的一般規律，健全社會主義市場經濟體制必須遵循這條規律，著力解決市場體系不完善、政府干預過多和監管不到位問題。”

