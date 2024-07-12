中評社北京7月12日電／網評：“南海仲裁案裁決”是國際笑話



來源：大公報 作者：陳曉峰



在法庭打官司往往費時失事，仲裁是解決紛爭最好的方法之一。仲裁其中一個備受推崇的原因，是爭議各方可同意由一位中立的仲裁員公平地處理事件，而且仲裁必須得到各方同意才能夠進行。



但在眾多國際海事仲裁案件當中，“南海仲裁案裁決”是其中一個最大的笑話，是典型的反面教材。試問如果某所謂爭議方根本沒有承諾參與某仲裁、負責仲裁的人員有所偏頗，而且用來作為典據而引用的法例或公約根本不包含主權爭議而只涉及海事爭議，有人仍會覺得這是一個公平公正的仲裁嗎？這種“非法”的仲裁裁決能夠執行嗎？在世界有公信力嗎？



今天是菲律賓單方面提起的所謂“南海仲裁案裁決”出台8年。作為前車之鑒，今天戰火繼續在中東、烏克蘭等地發生，這是霸凌主義所造就的結果。如今是個好時機讓大家反思，拉幫結派在世界上不應再有市場及地位。這樣重施故伎、分裂性的“divide and conquer”“獨門秘技”，只能造就某些有心人士在旁煽風點火，是沒有任何好結果的。



菲方軍艦於仁愛礁非法“坐灘”，不但無視國際法，並且嚴重影響亞太地區的和平和經濟穩定。所謂物極必反，西方的霸凌行為無助當地發展進程，亦阻擋不了“全球南方”、東方及發展中國家強勢崛起的勢頭及新時代。長久以來，合作共贏一直是最好的方案及選項。但一些迷失、貪婪的國家、政治奴才期望能夠走捷徑，用分裂區域安全、國家安全的秘技意圖拖慢及牽制其他國家地區的經濟及民生的進程，只會徒勞無功。



筆者完全認同外交部所說，菲方應以“五個停止”作為與中方對話協商的基礎，避免事件複雜化、擴大化，以緩和南海局勢。