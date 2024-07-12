中評社北京7月12日電／網評：從立法會5年變化看梁主席“公道話”



來源：大公報 作者：青平



日前，立法會主席梁君彥發表文章，回顧第七屆立法會過去兩年半運作情況，並表示其可公道地說，擔任立法會議員20年來，此屆立法會是最務實有為、最有隊形、最勇於擔當的立法會。實際上，當我們將時間軸稍稍拉長，回顧過去5年立法會的變化，就能體會到梁君彥所說的“公道”底氣十足、自在人心。



2019年到2020年是香港立法會最“驚濤駭浪”的一年，也是立法會惡意“拉布”、無休止爭鬥、亂象氾濫幾近癱瘓的一年。這一年，立法會以曠日持久的內務委員會主席選舉程序開始。往常10分鐘就能結束的選舉過程，竟耗時6個月、歷經17次會議都未能完成，其原因就是時任內務委員會副主席郭榮鏗等“攬炒派”議員通過惡意“拉布”和“製造流會”等卑劣伎倆故意拖延。這些所謂議員將議員身份當作政治操弄工具，為了政治私利罔顧公眾利益，意圖搞亂以致癱瘓立法會，拖垮特區政府施政。



由於內務委員會主席遲遲未能選出，數十條法案無法及時審議，超過80條附屬條例在修訂期限前無法跟進，其中很多都與民生息息相關。為了讓議政過程停擺，部分議員甚至扔出腐爛盆栽的“臭彈”與不明液體的“臭水”，可謂刷新了外界對“拉布”手段的認識下限。由於部分議員行為不檢點和不斷作出干擾，行政長官未能於2019年10月16日的立法會會議上全文宣讀施政報告，這在立法會歷史上尚屬首次。



從混亂停擺到恢復理性



隨著香港國安法的實施，香港迎來了由亂到治的重大轉折。香港特區政府根據全國人大常委會有關決定，宣布郭榮鏗等4人喪失立法會議員資格。部分“反對派”議員在全國人大常委會作出有關決定後“鬧辭”，意圖以此鼓動激進抗爭，再次將香港拖入亂局。

