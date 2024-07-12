中評社北京7月12日電／網評：堅持團結協作 共建美好家園



來源：光明日報 作者：張帆



近日，習近平主席在“上海合作組織＋”阿斯塔納峰會上發表重要講話指出：“我們要牢固樹立命運共同體意識，始終秉持‘上海精神’，堅定不移走契合本國國情、符合本地區實際的發展道路，共同建設更加美好的上海合作組織家園，讓各國人民安居、樂業、幸福。”習近平主席的重要論述為新形勢下加強團結協作、構建人類命運共同體指明了方向。



積力所舉無不勝，眾智所為無不成。上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議期間，成員國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會阿斯塔納宣言》，批准上海合作組織關於各國團結共促世界公正、和睦、發展的倡議、關於完善上海合作組織運作機制的建議，發表關於睦鄰互信和夥伴關係原則的聲明以及涉及能源、投資、信息安全等領域合作的一系列決議。這為完善暢通上海合作組織運作機制，推動能源、投資、信息安全等領域合作擘畫了發展藍圖。



中國－中亞天然氣管道和中哈、中俄原油管道建成運營，中歐班列常態化高效運行等，持續提升地區互聯互通水平；上海合作組織產業鏈供應鏈論壇成功舉行、青島·上合之珠國際博覽中心上海合作組織國家場館陸續開館，開放合作的路越走越寬；上合示範區首創推出上合經貿綜服平台，作為中國國際貿易單一窗口四大專區之一，已集聚上線企業約1.4萬家，報關單申報總量1.1萬餘票，申報金額1000多億元人民幣，帶來了巨大的合作機遇與互聯互通空間。

