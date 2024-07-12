中評社北京7月12日電／網評：充分釋放經濟體制改革的強勁動能



來源：光明日報 作者：孫浩進



在南海之濱，廣東以自貿試驗區為引領加速制度創新，以深化改革推動服務大變化，一項項制度改革激發創新活力。目前，廣東高新技術企業累計達6.9萬家，位居全國第一；5G手機、空調等產量位居全球第一，形成8個萬億級產業集群。在長三角城市群腹地，江蘇對標國際一流標準，一體優化政策、市場、政務、法治、人文“五個環境”，推動重點領域和關鍵環節改革，連續5年位列營商環境最佳口碑省份。



經濟基礎決定上層建築，經濟體制改革牽一發而動全身，是全面深化改革的重點。新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央提出一系列新理念新思想新戰略，在實踐中形成和發展了習近平經濟思想，並以之指導深化經濟體制改革，為推動高質量發展注入了強勁動力。深化經濟體制改革是系統工程，要加強頂層設計、總體謀劃，用“踏石留印”的精神激發各類經濟主體的活力和創造力；要從調整生產關係出發，找准突破方向和著力點，破立並舉、先立後破，增強改革的整體性、協同性；要堅持人民有所呼、改革有所應，聚焦從“有沒有”到“好不好”，把人民關心的事一件一件辦好。



加快建設全國統一大市場，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，是暢通國內大循環、構建新發展格局的必然要求。《中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》頒布實施以來，各地區各部門深化改革，清理妨礙全國統一大市場和公平競爭問題的政策措施4000多件，有效制止了地方保護和市場分割行為。浙江深入實施營商環境優化提升“一號改革工程”，持續推進省域公平競爭先行先試改革，承諾市場主體“最多跑一次”，公平競爭環境社會滿意率達95.2%；河北聚焦高標準高質量建設雄安新區，持續推進“放管服”改革，做到“能放則放、重心下移、減少層級”，有效調動了各類市場主體的積極性。通過打造統一開放、競爭有序的市場體系，市場內生活力得到充分釋放。

