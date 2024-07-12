中評社北京7月12日電／網評：讓鐵的紀律成為日常習慣和自覺遵循



來源；光明日報 作者：陳銀健



黨紀學習教育開展以來，各級黨組織把黨紀學習教育作為一項重要政治任務，融入日常、抓在經常，堅持問題導向，推動學習教育走深走實、見行見效，讓鐵的紀律在常修常煉中內化於心、外化於行，真正成為廣大黨員的日常習慣和自覺遵循。



知是行之始，行是知之成。扎實開展黨紀學習教育，引導黨員幹部把學紀知紀明紀守紀作為“終身課”“必修課”和“常修課”，既是增強紀律意識、提高黨性修養的過程，又是把“強制”轉化為“自覺”的過程。小智治事，大智治制。黨的十八大以來，我們黨一直都把黨的紀律規矩是什麼、能幹什麼、不能幹什麼向全黨廣而告之，著力培養自覺的紀律。



學紀是基礎，如果在學習紀律上不下功夫，對黨規黨紀不上心、不瞭解、不掌握，就很難做到遵紀守紀。通過學習教育，讓黨員幹部切身體會到，紀律不僅是外在剛性的條文約束，更是黨性的要求，是根植內心的堅定信仰、不可逾越的紅線底線。黨員幹部應時常用黨的紀律和規矩這個“戒尺”來“照鏡子、正衣冠”，主動打掃心靈上的灰塵、清除思想上的雜念、校正行動上的偏差，把遵規守紀內化為言行準則，轉化為內在的政治自覺、思想自覺、行動自覺，做到知邊界、明底線，心有所守、身有所循、行有所止，自覺在思想上劃出紅線、在行為上明確界限，不斷提高思想覺悟、精神境界、道德修養。



古語有雲：“政者，正也。子帥以正，孰敢不正？”領導幹部既是黨紀學習教育的組織者、推動者、實踐者，又是執行黨的紀律和規矩的風向標。領導幹部以身作則、率先垂範，就能成為無聲的命令，產生強大的感召力。反之，如果領導幹部不帶頭遵守紀律、維護紀律，就會形成“破窗效應”，導致紀律鬆弛、人心渙散。各級領導幹部要在講黨紀、守規矩上作表率，堅決糾正“紀律是用來管別人而非管自己”的錯誤認識。要求別人做到的，自己首先做到，要求別人不做的，自己首先不做，形成“頭雁”領航、“群雁”齊飛的良好局面。

