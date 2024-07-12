中評社北京7月12日電／網評：西方政治制度陷入空前危機



來源：大公報 作者：周八駿



世界百年未有之大變局的本質是，全球重心由16至20世紀的500年在西方，進入21世紀後逐步向東方轉移。請注意：是指“全球重心”而不只是全球經濟重心。



我們相信這是一個歷史和時代的宏大趨勢，重要原因之一便是，不僅東方（亞洲）在21世紀上半葉將上升為全球經濟半壁江山，將對全球經濟擔當主要引擎，而且，在西方政治制度陷入其有史以來前所未有困境的同時，東方的政治制度，以中國特色社會主義為旗幟，高高飄揚在人類命運共同體前列。



2024年是西方政治制度進一步衰敗的標誌性年份。



6月至7月，西方民主政制的三大種類──總統制、議會制和半總統制的代表性國家皆陷入危機。



美國總統制的危機最嚴重。



拜登與特朗普皆明顯不適任美國下屆總統，爭奪下屆美國總統猶如在泥漿中摔角。在美國歷史上，產生過華盛頓、林肯等等卓越政治家和國務活動家，產生過不少年輕政治人才。為什麼進入21世紀第二個10年後，無論民主黨還是共和黨竟然都推舉不出比拜登和特朗普合適的總統人選？



拜登在2024年6月27日與特朗普進行首場辯論後，普遍認為他的健康狀況已不適合再度參選遑論連任總統，然而，民主黨陷入混亂，找不出解決辦法。

