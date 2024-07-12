創新＋開放，中國移動支付“不見外”

資料圖（圖片來源 人民網） 中評社北京7月12日電／據人民網報導，今年上半年，各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%。“China Travel”爆火，外國人來華熱度持續升溫。



近年來，中國移動支付發展迅速，移動支付普及率達到86%。部分外籍來華人員對於中國移動支付的消費習慣和方式不適應，如何讓他們更好感受移動支付的便利？



針對“不能用”“不好用”和“不想用”的問題，今年以來，支付產業各方積極優化外籍來華人員移動支付服務，創新和推廣“外包內用”“外卡內綁”業務，讓外籍來華人員享受便捷安全的移動支付服務，感受中國數字經濟的發展成果。



“外包內用”是指使用境外錢包APP在境內支付的服務。網聯平台統計數據顯示，今年上半年，“外包內用”業務交易筆數2875.18萬筆，交易金額53.19億元，同比分別增長5.29倍、7.67倍，有效服務外籍人員來華旅遊、邊貿合作和經濟交流。



“外卡內綁”是將境外銀行卡與中國境內支付APP綁定，實現境外銀行卡與境內條碼支付無縫銜接。1至6月，“外卡內綁”業務交易筆數3738.18萬筆，交易金額54.17億元，自業務上線以來累計服務境外超200萬用戶。



事實上，針對外籍來華人員進行旅遊、拜訪、商務等活動時遇到的移動支付困難問題，中國人民銀行早在3月份就推出了一系列支持舉措：指導支付寶、財付通優化業務流程，提高境外銀行卡綁卡效率；簡化身份驗證安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列過程中更便捷辦理；將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。

