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波蘭南部一煤礦發生事故致1名礦工死亡
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2024-07-12 14:29:51
中評社北京7月12日電／據新華社報導，波蘭南部的雷杜烏托維煤礦11日上午因地震引發事故，造成1名礦工死亡、1人失聯。
據波通社報導，地震發生時，現場78名礦工正在對機器和設備進行維護工作。救援人員當天下午陸續救出76名被困礦工，其中17人被送往醫院治療，目前生命體征平穩。
報導援引國家礦業局消息說，事故造成一名礦工死亡，另有一名失聯礦工尚未找到。
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