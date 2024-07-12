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敘利亞軍方稱打死打傷數十名恐怖分子
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2024-07-12 14:28:16
中評社北京7月12日電／據新華社報導，敘利亞軍方11日發表聲明說，敘政府軍當天在敘西北部打死打傷數十名恐怖分子。
聲明說，恐怖分子當天襲擊了駐守在伊德利蔔省南部的敘政府軍，政府軍隨即發動反擊，打死打傷數十名恐怖分子，並摧毀一些用來攻擊敘軍據點和附近村鎮的自殺式無人機。
聲明還說，駐守在拉塔基亞省北部的敘政府軍當天和俄羅斯空天軍合作，摧毀了當地恐怖分子的幾個據點和多個防禦工事，打死打傷數十名恐怖分子。
敘利亞伊德利蔔省與土耳其接壤，是敘反對派武裝和極端組織在敘境內控制的最後一塊主要地盤。
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