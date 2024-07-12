加拿大西部海域發生6.4級地震

中評社北京7月12日電／據新華社報導，加拿大西部不列顛哥倫比亞省溫哥華島附近海域11日發生6.4級地震，目前暫無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，此次地震發生在當地時間11日8時8分（北京時間23時8分），震中位於溫哥華島托菲諾以西約209公里處海域，震源深度10公里。該局最初測定本次地震震級為6.6級，隨後修正為6.4級。



加拿大西部海域是地震活躍地區。位於溫哥華島以西的近海地區在過去70年裡發生了100多次5級或5級以上地震。