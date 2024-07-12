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阿爾及利亞總統特本宣布參加新一屆總統選舉
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2024-07-12 14:27:40
中評社北京7月12日電／據新華社報導，阿爾及利亞總統特本11日宣布參加將於9月舉行的新一屆總統選舉。
阿爾及利亞總統府當天發布特本接受當地媒體採訪的視頻片段。特本在視頻中說：“我響應各政黨、組織和青年的號召，宣布參加憲法允許的連任競選。”
阿總統府今年3月21日在一份聲明中說，該國將於9月7日舉行總統選舉。阿爾及利亞多個政黨隨後宣布支持特本參加新一屆總統選舉。
特本於2019年12月就任阿爾及利亞總統，任期5年。
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