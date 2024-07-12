緬甸警方在撣邦繳獲105公斤海洛因

中評社北京7月12日電／據新華社報導，甸毒品泛濫管控中央委員會11日說，緬甸警方日前在撣邦繳獲105公斤海洛因。



該委員會說，緝毒警察在接到線報後於9日在撣邦兩輛汽車內共繳獲105公斤海洛因，並逮捕3名犯罪嫌疑人。相關部門已依法起訴犯罪嫌疑人，並對案件展開進一步調查。