法國魯昂大教堂尖塔失火

魯昂聖母大教堂11日失火，教堂尖塔冒出濃煙。（圖源：法新社） 中評社北京7月12日電／據大公報報導，綜合法新社、路透社報導：當地時間11日上午，法國西北部城市魯昂的聖母大教堂尖塔失火。當天下午，火情已得到控制，沒有人員傷亡的報告。魯昂聖母大教堂的尖塔高151米，是法國最高的教堂尖塔。印象派畫家莫奈曾以該教堂為主題創作多幅名作，令其聲名大噪。



魯昂市長尼古拉.馬耶爾─羅西尼奧爾11日上午在社交媒體發文稱，魯昂聖母大教堂的尖塔發生火災，消防人員正在積極滅火，並上傳了一張教堂尖塔冒出濃煙的照片。33輛消防車和63名消防員參與滅火工作。據法媒報導，聖母大教堂的尖塔失火前正處在施工維修中，現場工人發現尖塔施工平台處有火情後報警。現場人員隨後被緊急疏散，沒有人員傷亡。有工人“吸入一些煙霧”，但身體“無恙”。



11日下午2點左右，火情得到控制。覆蓋在教堂尖塔上的白色建築防水布被燒出一個大洞，施工現場有損毀，幸而尖塔本身損壞不嚴重。據報導，尖塔為金屬質地而非木質，火勢較容易控制。這場火災讓人聯想到2019年巴黎聖母院大火，當時巴黎聖母院標誌性的塔尖倒塌。



魯昂聖母大教堂於1063年興建，修建與擴建的工程延續了800年，其間也曾數度失火。漫長的工程令其得以展現不同時期的建築美學。