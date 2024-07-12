美民主黨議員促彈劾保守派大法官

中評社北京7月12日電／據大公報報導，據路透社報導：美國民主黨籍紐約州聯邦眾議員卡西奧─科特茲10日提案，要求彈劾聯邦最高法院保守派大法官托馬斯和阿利托，稱他們拒絕迴避某些重大案件，“嚴重威脅美國法治”。同日，眾議院通過一項共和黨人提出的法案，要求選民在聯邦選舉登記時提供其美國公民身份證明。特朗普也呼籲通過該法案。



托馬斯此前被爆出過去20多年中，幾乎每年都接受共和黨金主、得州房地產大亨克羅款待，包括乘坐克羅的私人飛機和豪華游艇在全球各地旅行。但托馬斯並未在財務申報中提及收受克羅的“禮物”。



阿利托被揭在2021年1月6日美國國會暴亂發生後不久，在弗吉尼亞州的住宅外倒掛美國國旗；去年夏天，他位於新澤西州的海濱別墅外曾出現“向天請願”的旗幟。倒掛美國國旗和懸掛“向天請願”旗幟均被視為特朗普支持者使用的抗議符號，與“2020年大選舞弊”陰謀論有關。民主黨要求阿利托迴避涉特朗普案件，但阿利托不予理會，並稱掛旗是妻子的決定。



批評者指出，要求提供公民身份證明文件可能會錯誤剝奪公民的投票權，尤其是那些無法取得相應文件的公民。僅有5名民主黨眾議員投了贊成票，且法案不太可能在民主黨控制的參議院通過。