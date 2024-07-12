2024世界人工智能大會　自動駕駛成焦點

資料圖（圖片來源 新華社） 中評社北京7月12日電／據經濟參考報報導，“從大會會場到展館，乘上無人駕駛巴士就不會在接近40攝氏度的天氣里大汗淋漓了。”一位乘客感慨道。2024世界人工智能大會會場內外，人工智能在交通出行領域的應用進一步落地，加速“駛入”人們的生活。



對於傳統的地鐵和公交來說，固定的線路難以滿足乘客“最後一公里”的需求。在2024世界人工智能大會上亮相的“智捷易行”無人駕駛巴士，可以通過AI大模型采集附近乘客下單的需求，即時計算出最優接駁線路，進而調度車輛行駛。



“我們的巴士服務就像是短駁版的拼車服務，融合了人、車、路等多種數據進行大模型訓練，能夠承載的乘客更多、運行效率更高。”隧道股份城建設計集團數智交通實驗室主任董志國說。



近年來，以自動駕駛為代表的人工智能應用場景，成為車企和科技公司競相創新的舞台。在本屆大會期間，多家企業獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可。獲得許可的企業小馬智行表示，乘客可以通過手機軟件預約乘坐無駕駛員的自動駕駛出租車，覆蓋浦東205公里的路線。



現場體驗了無人駕駛出租車的周女士說：“剛上車的時候還有點緊張，畢竟是沒有司機的，看著方向盤自己在動，很有未來感。但後來發現它開得很穩，真沒想到自動駕駛已經進化到這種程度了。”



目前，上海陸續開放嘉定、金橋等示範區自動駕駛測試道路，打造智能出行服務生態。

